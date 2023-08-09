branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:37
Больше рыбы на столе: как ретейл делает морепродукты доступнее Новая экономика, 11:37
При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали по меньшей мере 16 человек Общество, 11:33
Квартиры с разбитыми окнами после взрыва в Сергиевом Посаде. Видео Общество, 11:32
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой Общество, 11:31
Харьковские власти сообщили о повреждении элеватора Политика, 11:28
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 11:27
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России увеличили число получателей бесплатных участков. Что это значит Недвижимость, 11:22
Банк России назвал дату начала пилотных операций с цифровым рублем Финансы, 11:20
В многоэтажке в Махачкале произошел взрыв бытового газа Общество, 11:19
Как российские классифайды справились с потерей рекламного трафика Новая экономика, 11:18
На заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявили тотальную эвакуацию Политика, 11:18
Япония выразила сожаление из-за решения Москвы по налоговому соглашению Политика, 11:17
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Политика ,  
0 

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

В Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв
Из всех зданий и цехов на территории завода, в том числе арендованных, объявлена эвакуация. Есть пострадавшие. По данным СМИ, взрыв прогремел на складе с пиротехникой

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв
Video

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала Mash, пострадали 18 человек, ТАСС пишет о 16 раненых.

Администрация городского округа сообщила, что на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, во многих из них выбило стекла. На месте находятся представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Он пообещал в своем Telegram что будет «давать проверенную информацию по мере ее поступления».

«Произошел хлопок, информация пока уточняется, спецслужбы на месте работают, выясняют обстоятельства. Пока больше информации нет. Мы выезжаем на пожар», — сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что выехал на место ЧП.

Читайте на РБК Pro
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Терпению конец: на Западе массово сокращают директоров по толерантности
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

Телеграм-канал 112 пишет, что, по предварительным данным, по зданию ударил беспилотник, но источник ТАСС это не подтвердил. По его словам, взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией. Mash пишет, что ЧП случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории завода.

«РИА Новости» называет причиной «нарушение технологического процесса».

На сайте завода говорится, что предприятие является разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. Завод входит в состав холдинга «Швабе», который принадлежит госкорпорации «Ростех».

РБК направил запрос представителю «Ростеха».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Куницына
Сергиев Посад Механический завод взрыв Подмосковье
Материалы по теме
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой
Общество
На заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявили тотальную эвакуацию
Политика