На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Из всех зданий и цехов на территории завода, в том числе арендованных, объявлена эвакуация. Есть пострадавшие. По данным СМИ, взрыв прогремел на складе с пиротехникой

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На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала Mash, пострадали 18 человек, ТАСС пишет о 16 раненых.

Администрация городского округа сообщила, что на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, во многих из них выбило стекла. На месте находятся представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Он пообещал в своем Telegram что будет «давать проверенную информацию по мере ее поступления».

«Произошел хлопок, информация пока уточняется, спецслужбы на месте работают, выясняют обстоятельства. Пока больше информации нет. Мы выезжаем на пожар», — сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что выехал на место ЧП.

Телеграм-канал 112 пишет, что, по предварительным данным, по зданию ударил беспилотник, но источник ТАСС это не подтвердил. По его словам, взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией. Mash пишет, что ЧП случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории завода.

«РИА Новости» называет причиной «нарушение технологического процесса».

На сайте завода говорится, что предприятие является разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. Завод входит в состав холдинга «Швабе», который принадлежит госкорпорации «Ростех».

РБК направил запрос представителю «Ростеха».