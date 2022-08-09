Аптеки сообщили о дефиците препаратов для ЭКО
В российских аптечных сетях наблюдается дефицит гормональных препаратов «Дивигель», «Прогинова» и «Эстрожель», которые часто используются при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом РБК сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
«Поставки [всех трех препаратов] есть, но по своему объему в розничную сеть желаем большего», — пояснила она.
По ее словам, при производстве препарата «Прогинова» наблюдаются проблемы с наличием компонентов, поэтому поступление следует ожидать лишь в сентябре. В то же время Игнатьева указала на наличие аналогов, которые также могут применяться в процедурах ЭКО — это «Фемостон», «Анжелик» и «Зоэли».
Региональный менеджер аптечной сети «Эвалар» Юлия Пархомова в свою очередь заявила, что последние поставки препаратов «Дивигель», «Прогинова» и «Эстрожель» были в апреле—июне 2022 года. «В данный момент они отсутствуют у поставщиков по неизвестным нам причинам», — отметила она.
Генеральный директор ООО «Здравсити» Борис Попов сообщил РБК, что указанные препараты сейчас отсутствуют в продаже на маркетплейсе «Здравсити». «Остатки были реализованы в течение первой недели августа. На «Эстрожель» наблюдается высокий спрос, который поставщик ввиду производственных ограничений пока не готов полностью обеспечить. В продажу поступают небольшие партии товара.
Финский производитель препарата «Дивигель» временно приостановил поставки в Россию», — отметил он.
Коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина сообщила РБК, что «в дистрибьюторском и розничном сегментах фармацевтического рынка наблюдается дефектура гормональных препаратов «Прогинова», «Эстрожель», «Дивигель». На текущий момент в аптеках сети «Ригла» представлены их остатки в незначительных объемах. Производитель препарата «Дивигель» сообщает о планируемых поставках на склады в конце августа — начале сентября. «Эстрожель» и «Прогинова» были отгружены дистрибьюторам в конце июля, информации о дате возобновления поставок «Эстрожеля» не поступало, партия «Прогиновы» ожидается предположительно в сентябре».
Ранее о том, что в аптеках практически отсутствуют необходимые для ЭКО препараты, сообщил портал Е1. Акушер-гинеколог Ксения Сухова пояснила изданию, что в программах ЭКО без гормональных средств обойтись невозможно, а наиболее распространенные именно «Прогинова», «Эстрожель» и «Дивигель». «Сегодня в нашей стране есть проблемы с поставками препаратов. Но, как правило, удается найти их аналоги в аптечных сетях, иногда в соседних городах-спутниках», — пояснила она.
После введения санкций против России из-за военной операции на Украине возникли перебои с поставками некоторых медикаментов: сети аптек и пациенты сообщили о перебоях с импортным метотрексатом от ревматических заболеваний, препаратов с леводопой для страдающих болезнью Паркинсона и лекарств от гипотиреоза и эпилепсии. В Минздраве после сообщений СМИ заявили об устранении дефицита препаратов для лечения болезней щитовидной железы, а отечественным производителям средств от болезни Паркинсона поручили увеличить выпуск.
В Минобрнауки ранее сообщили, что сегодня доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном — 33% из 6,5 млрд упаковок. Там также разработали концепцию, согласно которой Россия может достичь лекарственного суверенитета, который предполагает, что произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках, а также экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств к 2030 году. На это, по данным министерства, потребуется не менее 200 млрд руб.