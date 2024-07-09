Минэнерго заявило об отключении света у более чем 550 тыс. человек на юге России

Более 500 тыс. человек на юге России остались без света на фоне жары

Отключения зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области. Причины — высокое потребление электричества из-за жары, а также аварии и ремонты на энергообъектах

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Краснодарском крае отключение электроснабжения затронуло более 325 тыс. человек, в Ростовской области — свыше 226 тыс., сообщило Минэнерго.

«В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тыс. человек. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 42 тыс. потребителей», — рассказали в ведомстве.

В Краснодаре на 9 июля по прогнозу температура достигнет плюс 38 градусов, 10 и 11 июля — плюс 35-36 градусов.

В соседней Ростовской области отключение электричества произошло из-за аварий и ремонта на объектах энергоснабжения. В частности, авария произошла на Новочеркасской ГРЭС (ремонт должны завершить 9 июля). Кроме того, на ситуацию с энергоснабжением повлиял плановый ремонт одного из блоков Ростовской атомной электростанции и аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. В итоге из энергосистемы выбыло около 1 тыс. МВт.

Отключения в регионе фиксируются с 5 июля, тогда без электроснабжения из-за технологического нарушения остались часть потребителей Батайска и Ростова-на-Дону. На следующий день в области были введены графики временного отключения.

8 июля губернатор Василий Голубев рассказал, что самая напряженная ситуация с отключениями — в Таганроге и Неклиновском районе, где произошла авария на линиях электропередачи из-за чрезмерной нагрузки. Он обещал, что здесь подачу электричества восстановят 9 июля.