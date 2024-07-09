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Общество ,  
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Ростовские власти объяснили ограничения подачи энергии аварией на ГРЭС

В Ростовской области возникла экстремальная ситуация с электричеством из-за аварий и ремонта на объектах энергоснабжения, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

В частности, авария произошла на Новочеркасской ГРЭС. Кроме того, на ситуацию с энергоснабжением повлиял плановый ремонт одного из блоков атомной электростанции и аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2.

Из энергосистемы выбыло около 1 тыс. мВт, добавили в правительстве. Подачу электроэнергии на предприятия региона ограничили, сообщил губернатор области Василий Голубев.

В связи с перебоями в подаче энергии глава области провел совещание, власти области обсудили меры для стабилизации ситуации. В регионе приостановили плановые ремонты на объектах энергоснабжения, специалисты выполнили работы по запитке отдельных районов.

Работы на Новочеркасской ГРЭС и по восстановлению электроснабжения в Таганроге и Неклиновском районе должны завершить 9 июля.

Новочеркасская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга России. Она была введена в эксплуатацию в 1965 году, расположена в городе Новочеркасске. Установленная электрическая мощность ГРЭС — 2229 МВт, установленная тепловая мощность — 60 Гкал/ч.

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Новочеркасская ГРЭС

В марте 2024 года на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание. В результате ЧП автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Из эксплуатации были временно выведены два энергоблока ГРЭС. Пожар оперативно ликвидировали силами работников станции, никто не пострадал.

Теги
Ростовская область энергоснабжение Новочеркасская ГРЭС
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