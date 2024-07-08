Власти заявили о новых ограничениях подачи энергии в Ростовской области

Самая напряженная ситуация со светом сохраняется в Таганроге и Неклиновском районе, где произошла авария на линия электропередачи из-за нагрузки. С 6 июля в регионе действуют графики отключения энергии из-за жары

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В Ростовской области ограничат подачу электричества на предприятия, чтобы снизить нагрузку на подстанции, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений», — уточнил губернатор. По его словам, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, подачу энергии частично ограничат на предприятиях региона, «при этом ограничения не повлияют на их работу».

Голубев добавил, что самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где произошла авария на линиях электропередачи из-за чрезмерной нагрузки. Он отметил, что ведутся восстановительные работы, энергетики пообещали их завершить ближе к ночи.

5 июля без электроснабжения из-за технологического нарушения остались часть потребителей Батайска и Ростова-на-Дону, сообщал «Донэнерго».

6 июля в Ростовской области ввели график временного отключения электроснабжения из-за жары. В некоторых районах области температура воздуха достигла 39 градусов. Энергетики следят за состоянием энергосистем, графики отключений будут «плавающими».

Администрация Ростова-на-Дону предупредила горожан о жаре до 42 градусов с 4 по 6 июля. По данным ростовского Гидрометцентра, такая погода может сохраниться в регионе до 13 июля.