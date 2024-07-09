Кабмин одобрил льготы для детей сотрудников ФСИН при поступлении в вузы

Преимущественное право зачисления в ведомственные вузы есть у детей военных, сотрудников МВД и Росгвардии, отслуживших более 20 лет. Минюст хочет распространить льготы на ФСИН, чтобы не было «правового неравенства»

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минюста, который предлагает дать детям сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) право на преимущественное поступление в вузы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Министерство подготовило поправки в закон «Об образовании», которые расширяют меры поддержки для детей сотрудников уголовно-исправительной системы (УИС), в прошлом году. Сейчас преимущественное право зачисления в ведомственные вузы есть у детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, которые отслужили более 20 лет. Минюст предложил распространить его и на ФСИН, чтобы устранить «правовое неравенство» между ведомствами.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают предложение и с нехваткой сотрудников в системе ФСИН. В марте директор ведомства Аркадий Гостев оценивал дефицит кадров в 19%, отмечая рост нагрузки на действующих фсиновцев и возложение на них новых функций, «не обеспеченных финансовыми ресурсами».

Адвокат по уголовным делам Александр Бурчук считает целью инициативы повышение престижа службы в уголовно-исправительной системе. По его словам, на фоне большого некомплекта и не конкурентной с гражданскими отраслями зарплаты сотрудники МВД и ФСИН «в большинстве считают дни до льготной выслуги в 20 лет для выхода на пенсию».

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании специальной квоты для участников военных действий на Украине и членов их семей. Так, учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. По данным на прошлый сентябрь, в вузы в рамках этой квоты поступили около 8,5 тыс. человек.