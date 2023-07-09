Власти Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с 9 Мая

Власти Латвии начали рассылать штрафы до €350 за публикации с поздравлениями с 9 Мая

Латвийцы в июле начали получать уведомления об административных делах из-за публикаций в соцсетях в честь празднования Дня Победы 9 мая. По статьям, на которые ссылается полиция страны, предусмотрен штраф до €350

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Латвийцы, проживающие как в стране, так и за рубежом, начали получать уведомления от Госполиции о возбуждении административных дел из-за публикаций в соцсетях в честь Дня Победы, об этом граждане Латвии сообщают в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), передает Delfi.

Пользователи соцсети пишут, что постановления приходят из-за публикаций в том числе открыток с поздравлениями с Днем Победы с соответствующей символикой. По их словам, полиция ссылается на проведенный Службой госбезопасности мониторинг соцсетей.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила изданию информацию о рассылке уведомлений о привлечении к административной ответственности за подобные посты. «Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации», — добавила она. Delfi отмечает, что речь идет как минимум о нескольких десятках латвийцев, получивших подобные уведомления.

Издание со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление пишет, что полиция обосновывает эти действия статьями, запрещающими демонстрацию в публичных местах советской символики (например, пятиконечная красная звезда или георгиевская ленточка) в целях «прославления советского тоталитарного режима» или «военной агрессии». Они предусматривают штраф до €350.

При этом, подчеркивает издание, в определении публичного места в законодательстве нет пункта о персональной странице в соцсетях.

Латвийский сейм в апреле принял закон, запрещающий проведение 9 Мая «определенных публичных мероприятий». На эту дату можно назначить только мероприятия по случаю Дня Европы (в этот день в 1950 году было предложено начать интеграцию промышленности Западной Германии и Франции, в результате чего появился предшественник ЕС — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

Несмотря на это, некоторые жители страны все же решили отпраздновать День Победы. По данным МВД Латвии, 9 мая за это задержали 26 человек и завели 38 административных дел. Наиболее распространенными нарушениями стали возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники, и ношение георгиевской ленточки.

Кроме того, были возбуждены четыре уголовных дела по ст 74.1 Уголовного кодекса Латвии (оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира) — два в Риге, два в Даугавпилсе. Они были связаны с заявлениями о военной операции на Украине.

Позже глава МВД Латвии Марис Кучинскис заявил, что в течение нескольких лет в стране удастся искоренить празднование Дня Победы 9 мая. «Еще несколько лет, и мы сможем полностью убрать красный цвет с 9 мая», — сказал он, добавив, что изменения в сознании людей происходят медленно.