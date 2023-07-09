Власти Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с 9 Мая

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Книжный магазин в Петербурге эвакуировали перед лекцией Стрелкова Политика, 18:54
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:43
Economist рассказал о новой тактике украинских саперов Политика, 18:41
Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» Спорт, 18:14
В Иркутске обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки Общество, 18:07
Синоптик предупредил об идущей вслед за жарой в России «бездне холода» Общество, 18:06
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 17:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российский гроссмейстер Алексеенко сменил спортивное гражданство Спорт, 17:31
Власти Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с 9 Мая Общество, 17:26
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 17:13
Застрявших на Эльбрусе из-за непогоды туристов эвакуировали Общество, 17:09
Лавров предупредил Турцию из-за «азовцев» и поставок оружия Киеву Политика, 17:08
Что происходит с корпоративным IT-обучением Тренды, 16:56
Бердыев станет главным тренером махачкалинского «Динамо» Спорт, 16:54
Общество ,  
0 

Власти Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с 9 Мая

Власти Латвии начали рассылать штрафы до €350 за публикации с поздравлениями с 9 Мая
Латвийцы в июле начали получать уведомления об административных делах из-за публикаций в соцсетях в честь празднования Дня Победы 9 мая. По статьям, на которые ссылается полиция страны, предусмотрен штраф до €350
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Латвийцы, проживающие как в стране, так и за рубежом, начали получать уведомления от Госполиции о возбуждении административных дел из-за публикаций в соцсетях в честь Дня Победы, об этом граждане Латвии сообщают в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), передает Delfi.

Пользователи соцсети пишут, что постановления приходят из-за публикаций в том числе открыток с поздравлениями с Днем Победы с соответствующей символикой. По их словам, полиция ссылается на проведенный Службой госбезопасности мониторинг соцсетей.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила изданию информацию о рассылке уведомлений о привлечении к административной ответственности за подобные посты. «Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации», — добавила она. Delfi отмечает, что речь идет как минимум о нескольких десятках латвийцев, получивших подобные уведомления.

Издание со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление пишет, что полиция обосновывает эти действия статьями, запрещающими демонстрацию в публичных местах советской символики (например, пятиконечная красная звезда или георгиевская ленточка) в целях «прославления советского тоталитарного режима» или «военной агрессии». Они предусматривают штраф до €350.

При этом, подчеркивает издание, в определении публичного места в законодательстве нет пункта о персональной странице в соцсетях.

Латвийский сейм в апреле принял закон, запрещающий проведение 9 Мая «определенных публичных мероприятий». На эту дату можно назначить только мероприятия по случаю Дня Европы (в этот день в 1950 году было предложено начать интеграцию промышленности Западной Германии и Франции, в результате чего появился предшественник ЕС — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

Читайте на РБК Pro
Рынок на $6,9 млрд: какие компании борются с болезнью Альцгеймера
«Смерть рекламы, какой мы ее знаем»: как ИИ изменит бренды навсегда
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Что делать, если ребенок не знает, куда поступать после школы

Несмотря на это, некоторые жители страны все же решили отпраздновать День Победы. По данным МВД Латвии, 9 мая за это задержали 26 человек и завели 38 административных дел. Наиболее распространенными нарушениями стали возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники, и ношение георгиевской ленточки.

Кроме того, были возбуждены четыре уголовных дела по ст 74.1 Уголовного кодекса Латвии (оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира) — два в Риге, два в Даугавпилсе. Они были связаны с заявлениями о военной операции на Украине.

Позже глава МВД Латвии Марис Кучинскис заявил, что в течение нескольких лет в стране удастся искоренить празднование Дня Победы 9 мая. «Еще несколько лет, и мы сможем полностью убрать красный цвет с 9 мая», — сказал он, добавив, что изменения в сознании людей происходят медленно.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия 9 Мая День Победы штраф
Материалы по теме
Президентом Латвии стал министр, поставивший целью поражение России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter