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Сейм Латвии принял закон о запрете празднования 9 Мая

Сейм Латвии принял закон о запрете праздничных мероприятий на 9 Мая
9 мая власти Латвии разрешат только мероприятия, связанные с Днем Европы, остальные акции запрещены, в том числе нельзя будет запускать фейерверки. В прошлом году в эту дату прошел день памяти погибших на Украине
Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

Латвийский парламент (сейм) принял в двух чтениях закон «О запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая», сообщает Delfi.

Документ поддержали 79 депутатов (всего в сейме 100 депутатов). 9 мая будут разрешены только мероприятия, связанные с празднованием Дня Европы — в этот день в 1950 году было предложено начать интеграцию промышленности Западной Германии и Франции, в результате чего появился предшественник ЕС — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

Delfi пишет, что закон направлен на «защиту интересов государственной и общественной безопасности, предупреждение беспорядков, охрану здоровья и нравственности населения», предотвращение угрозы демократическим ценностям Латвии, а также «ложного освещения исторических событий», поскольку Латвия воспринимает свое присутствие в составе СССР как «оккупацию» со стороны Советского Союза. Закон также ставит цель выразить солидарность с Украиной.

Закон запретил не просто проведение массовых зрелищных мероприятий и митингов в этот день, но и лишил муниципалитеты права выдавать разрешения на них. Кроме того, до утра 10 мая будет запрещено использовать пиротехнику.

В прошлом году сейм Латвии объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине. В этот день вместе с латвийском флагом в траурном оформлении на государственных зданиях размещали украинский флаг, были отменены массовые праздничные мероприятия и запрещены фейерверки. Разрешались только шествия в память о погибших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в 2022 году решение соседней страны, выразил надежду, что те латвийцы, которые помнят историю, будут хранить гордость за Победу в своем сердце, «несмотря на постыдные действия своих властей».

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