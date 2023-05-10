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В Латвии из-за празднования 9 мая задержали 26 человек

МВД Латвии: из-за празднования 9 мая задержали 26 человек, возбуждено 4 уголовных дела

Полицейские в Латвии задержали 26 человек из-за празднования Дня Победы 9 мая и завели 38 административных дел, сообщает МВД страны, передает Delfi. Также возбуждено четыре уголовных дела.

Наибольшее число задержаний произошло в Рижском районе (22), там же возбуждено больше всего дел об административных правонарушениях (21).

Наиболее распространенные нарушения: возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники и ношение георгиевской ленточки.

Кроме того, несколько людей задержали за нарушение правил использования пиротехники. Полиция напомнила, что запуск пиротехники запрещен на сутки с 7 утра 9 мая. За это грозит штраф в размере €350 с физических лиц и €1400 — с юридических.

Также во вторник полиция возбудила четыре уголовных производства по ст 74.1 Уголовного кодекса Латвии (оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира): два в Риге, два в Даугавпилсе. Они связаны с заявлениями о российской военной операции на Украине.

В апреле латвийский сейм принял закон, который запрещает проведение 9 мая «определенных публичных мероприятий». На эту дату можно назначить только мероприятия по случаю Дня Европы (в этот день в 1950 году было предложено начать интеграцию промышленности Западной Германии и Франции, в результате чего появился предшественник ЕС — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

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Документ также запретил муниципалитетам выдавать право на массовые мероприятия и использование пиротехники в этот день.

В прошлом году сейм Латвии объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине. В этот день вместе с латвийском флагом в траурном оформлении на государственных зданиях размещали украинский флаг, разрешались только шествия в память о погибших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал решение латвийских властей «постыдным».

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