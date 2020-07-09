Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака

В больницах предупреждают о грядущем дефиците винкристина — незаменимого препарата для лечения онкологических больных. В Минпромторге сообщили, что цент Блохина в два раза увеличил производство препарата

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К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.

По ее словам, больницы уже сообщают, что препарат заканчивается, годовая потребность в нем составляет 160 — 200 тыс. флаконов. Винкристин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Причиной дефицита в фонде назвали отказ двух производителей поставлять винкристин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы три производителя этого препарата: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина (торговое наименование «Винкристин-РОНЦ»), израильская компания Teva («Винкристин-Тева») и отечественный производитель «Верофарм» («Веро-Винкристин»).

Компания Teva заявила изданию, что с марта 2019 года «вынужденно приостановила ввоз «Винкристин-Тева», оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок». Шергова рассказала, что компания «Верофарм» также не планирует в этом году выпускать винкристин.