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Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака

В больницах предупреждают о грядущем дефиците винкристина — незаменимого препарата для лечения онкологических больных. В Минпромторге сообщили, что цент Блохина в два раза увеличил производство препарата
Фото: Sanjit Das / Bloomberg
Фото: Sanjit Das / Bloomberg

К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.

По ее словам, больницы уже сообщают, что препарат заканчивается, годовая потребность в нем составляет 160 — 200 тыс. флаконов. Винкристин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Причиной дефицита в фонде назвали отказ двух производителей поставлять винкристин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы три производителя этого препарата: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина (торговое наименование «Винкристин-РОНЦ»), израильская компания Teva («Винкристин-Тева») и отечественный производитель «Верофарм» («Веро-Винкристин»).

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Компания Teva заявила изданию, что с марта 2019 года «вынужденно приостановила ввоз «Винкристин-Тева», оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок». Шергова рассказала, что компания «Верофарм» также не планирует в этом году выпускать винкристин.

«Фармвестник» ссылается на данные аналитической компания RNC Pharma, по которым с января по май 2020 года это лекарство в России выпускало только НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Всего компания отгрузила на рынок 34,7 тыс. упаковок. «В большинстве случаев протоколы лечения не предусматривают возможность замены винкристина на другой препарат. В отсутствие лекарства терапия будет невозможна — произойдет рост рецидивов и даже летальных исходов», — цитирует издание Шергову.

По словам директор апо развитию RNC Pharma Николай Беспалов, субстанции для производства винкристина последний раз ввозились в ноябре 2019 года. Если в июне-июле поставки не возобновятся, с выпуском винкристина возникнут трудности.

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что центр имени Блохина увеличил производство препарата. В министерстве отметили, что в I квартале 2020 года объем продаж лекарственного препарата винкристин составил 30 тыс. упаковок на 4,7 млн рублей. При этом объем продаж в упаковках увеличился на 32,05%, а в рублях на 16,25% к аналогичному периоду 2019 года.

«Учитывая сокращение объема поставок препарата других крупных производителей, НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина в I квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем в два раза увеличил объем продаж данного лекарственного препарата, кроме того, производителем увеличен объем его производства и предпринимаются необходимые меры по приобретению необходимой фармацевтической субстанции», — сообщила пресс-служба Минпромторга.

В начале февраля 160 онкологов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором указали на дефицит профильных кадров, низкий уровень бактериологических лабораторий в регионах, побочные эффекты и нежелательные реакции у пациентов вследствие ухода с рынка лекарств от ведущих западных производителей».

Как говорил тогда РБК президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, онкологи направили в Росздравнадзор список из десяти препаратов, в отношении которых попросили обеспечить выборочный фармконтроль. Особое внимание, по словам Румянцева, вызвал лекарства российского производства, в том числе винкристин.

В совместном письме онкологов речь шла о семи препаратах, после которых, по данным НМИЦ им. Дмитрия Рогачева, наиболее часто встречались осложнения, — это метотрексат (производитель «Верофарм»), винкристин («Верофарм», РОНЦ), аспарагиназа («Верофарм»), карбоплатин («Дабур Индия Лимитед», «Верофарм», ЛЭНС), дауноруцибин («Верофарм»), иматиниб («Фармсинтез», «Натива», «Фармстандарт-УфаВИТА»), цефотаксим («Биохимик»).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Онкологический центр имени Блохина, лекарства, Минздрав, онкология ..., жизненно важные лекарства
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