Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака

«Фармвестник» ссылается на данные аналитической компания RNC Pharma, по которым с января по май 2020 года это лекарство в России выпускало только НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Всего компания отгрузила на рынок 34,7 тыс. упаковок. «В большинстве случаев протоколы лечения не предусматривают возможность замены винкристина на другой препарат. В отсутствие лекарства терапия будет невозможна — произойдет рост рецидивов и даже летальных исходов», — цитирует издание Шергову.
По словам директор апо развитию RNC Pharma Николай Беспалов, субстанции для производства винкристина последний раз ввозились в ноябре 2019 года. Если в июне-июле поставки не возобновятся, с выпуском винкристина возникнут трудности.
В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что центр имени Блохина увеличил производство препарата. В министерстве отметили, что в I квартале 2020 года объем продаж лекарственного препарата винкристин составил 30 тыс. упаковок на 4,7 млн рублей. При этом объем продаж в упаковках увеличился на 32,05%, а в рублях на 16,25% к аналогичному периоду 2019 года.
«Учитывая сокращение объема поставок препарата других крупных производителей, НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина в I квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем в два раза увеличил объем продаж данного лекарственного препарата, кроме того, производителем увеличен объем его производства и предпринимаются необходимые меры по приобретению необходимой фармацевтической субстанции», — сообщила пресс-служба Минпромторга.
В начале февраля 160 онкологов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором указали на дефицит профильных кадров, низкий уровень бактериологических лабораторий в регионах, побочные эффекты и нежелательные реакции у пациентов вследствие ухода с рынка лекарств от ведущих западных производителей».
Как говорил тогда РБК президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, онкологи направили в Росздравнадзор список из десяти препаратов, в отношении которых попросили обеспечить выборочный фармконтроль. Особое внимание, по словам Румянцева, вызвал лекарства российского производства, в том числе винкристин.
В совместном письме онкологов речь шла о семи препаратах, после которых, по данным НМИЦ им. Дмитрия Рогачева, наиболее часто встречались осложнения, — это метотрексат (производитель «Верофарм»), винкристин («Верофарм», РОНЦ), аспарагиназа («Верофарм»), карбоплатин («Дабур Индия Лимитед», «Верофарм», ЛЭНС), дауноруцибин («Верофарм»), иматиниб («Фармсинтез», «Натива», «Фармстандарт-УфаВИТА»), цефотаксим («Биохимик»).