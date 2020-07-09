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Ликсутов объявил о снижении цен на фиолетовой ветке метро Москвы

Эксперимент по снижению платы за проезд во внепиковые часы утром должен начаться в сентябре и продлится больше полугода. Пассажирам будет предложено два варианта скидок, рассказал заместитель мэра Москвы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик будет проведен на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, эксперимент начнется в сентябре и продлится на «одной из самых проблемных линий» в течение восьми-десяти месяцев. «Мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов — это скидка 30%, другой вариант — это скидка 50%», — заявил Ликсутов, не уточнив, каким образом можно будет получить скидку.

В случае если результаты эксперимента окажутся положительными, такую схему могут в дальнейшем распространить на другие ветки метро, отметил заместитель мэра.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Цель у нас одна — дать такую опцию для наших пассажиров. Понятно, что за этой опцией стоит большое количество изменений, которые вынужден, видимо, будет пассажир поменять. Это и время работы, <...> надеюсь, что работодатели Москвы пойдут им навстречу. Это и изменения, потому что многие рано утром своих детей довозят до школы, до сада, и это тоже требует некоторых изменений и переосмысления, насколько это возможно», — объяснил он.

Как отметил Ликсутов, далеко не все, кто захочет воспользоваться скидкой, смогут это сделать «в силу массы других сопутствующих обстоятельств». «Также понимаем, что есть какое-то количество людей, которые изменят свое транспортное поведение, комфортно договорившись с работодателем на этот счет. Но хочу сказать, что никакой здесь точно обязаловки нет, наша задача только предоставить эту опцию и возможность», — заключил чиновник.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

О планах провести эксперимент по снижению стоимости проезда на одной из веток метрополитена Ликсутов сообщил в середине июня. Тогда он заявил, что снизить плату планируется в сентябре на одной линии во внепиковый период утром. Целью эксперимента будет перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему, уточнил заместитель мэра.

Автор: Михаил Юшков
Теги: снижение цен, фиолетовая ветка, метрополитен, Максим Ликсутов
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