Ликсутов объявил о снижении цен на фиолетовой ветке метро Москвы

Эксперимент по снижению платы за проезд во внепиковые часы утром должен начаться в сентябре и продлится больше полугода. Пассажирам будет предложено два варианта скидок, рассказал заместитель мэра Москвы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик будет проведен на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, эксперимент начнется в сентябре и продлится на «одной из самых проблемных линий» в течение восьми-десяти месяцев. «Мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов — это скидка 30%, другой вариант — это скидка 50%», — заявил Ликсутов, не уточнив, каким образом можно будет получить скидку.

В случае если результаты эксперимента окажутся положительными, такую схему могут в дальнейшем распространить на другие ветки метро, отметил заместитель мэра.

«Цель у нас одна — дать такую опцию для наших пассажиров. Понятно, что за этой опцией стоит большое количество изменений, которые вынужден, видимо, будет пассажир поменять. Это и время работы, <...> надеюсь, что работодатели Москвы пойдут им навстречу. Это и изменения, потому что многие рано утром своих детей довозят до школы, до сада, и это тоже требует некоторых изменений и переосмысления, насколько это возможно», — объяснил он.