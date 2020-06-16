В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

Власти пытаются убедить работодателей изменить график рабочего дня и сократить число автомобилей на улицах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На одной из линий столичного метро будет проведен эксперимент по снижению стоимости проезда. В сообщении департамента транспорта Москвы указывается, что пилотный проект уже согласован с мэром Сергеем Собяниным.

Снизить плату за проезд планируется в сентябре на одной линии во внепиковый период утром. Целью эксперимента будет перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему.

«Если результат позволит перераспределить нагрузку, подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», — говорится в сообщении.

В дептрансе также заявили, что рассчитывают на то, что часть работодателей изменят режим работы сотрудников, а рабочий день вместо привычных 08:00–10:00 будет начинаться в более широком интервале — с 06:00–07:00 до полудня.

В ведомстве добавили, что активное использование автомобилей, которые 64% граждан считают самым безопасным видом передвижения в нынешних условиях, приводит к загрязнению воздуха и заболеваниям, связанным с малоподвижным образом жизни.

«Сейчас самое подходящее время, чтобы всем вместе понять, что нужно сделать, чтобы мы чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатом и чтобы это было безопасно и удобно», — сообщили в дептрансе. Там отметили, что одной из мер станет снижение на 30% стоимости проката городских велосипедов до конца сезона, а также строительство новых станций метро и МЦД и настройка маршрутов наземного транспорта.