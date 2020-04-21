Пандемия коронавируса , 21 апр, 12:08
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В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Жителям столицы также напомнили о необходимости привязать карту «Тройка» к цифровому пропуску.
18 апреля стало известно, что введенный с 13 апреля режим цифровых пропусков продлят до 1 мая. Также дептранс анонсировал введение автоматизированной проверки пропусков, которая будет осуществляться через «Тройку», «Стрелку» или социальную карту. Их необходимо привязать с цифровому пропуску.
Проезд с помощью бумажных билетов, банковских карт и устройств с PayPass будет невозможен. С 22 апреля в общественном транспорте запретят использовать одноразовые билеты.