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В метро Москвы впервые приняли на должность контролера-кассира мужчину

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столичном метрополитене впервые приняли на должность контролера-кассира мужчину. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, говорится на сайте столичной мэрии.

Кроме того, напомнил Ликсутов, с 2021 года в метро будут работать женщины-машинисты.

«Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий», — отметил Ликсутов.

Кассир-контролер, как и обычный кассир, продает проездные на кассе. Однако помимо работы на кассе такие сотрудники также могут помогать пользователям подземки пройти через турникеты, могут консультировать пассажиров, помогая им положить деньги на «Тройку» или разъясняя детали тарифов. Пока, по словам Ликсутова, в метро работают 70 таких сотрудников.

«В Московском метрополитене сегодня работают более 60 тыс. человек, около 65% из которых — это мужчины и более 35% — женщины», — резюмировал Ликсутов.

Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году
Общество

О том, что женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года, стало известно осенью 2019 года. Женщины водили поезда метро с 1936 года, однако в начале 1980-х годов был введен запрет на прием женщин-машинистов, говорится на сайте мэрии. Это объяснили защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда.

Теги: метро, Москва
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