Mail.Ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров

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Вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян в рамках пресс-конференции сообщил, что один из логистических операторов компании не расплатился с курьерами Delivery Club за май и июнь, передает корреспондент РБК.

По его словам, речь идет об Обществе с ограниченной ответственностью «Амароли». Он уточнил, что порядка 300 курьеров не получили деньги, хотя Mail.Ru со своей стороны выплачивала оператору деньги вовремя.

«Второй раз заплатили курьерам уже напрямую и прекратили работу с данным логистическим оператором <...>. С ним мы будем судиться», — добавил Габриелян.

Председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев сообщил РБК, что сейчас ведется подсчет тех курьеров, кто не получил выплаты. В настоящее время, как отметил он, таких насчитывается около 50 человек. «Причем есть люди, кто получил только за май или только за июнь. И сотрудники получают их за вычетом людоедских, ничем не обоснованных штрафов», — рассказал Украинцев.

По его словам, проблема заключается не только в одном посреднике в лице «Амароли», «владельцы которого от нас скрываются и только дают обещания о выплате». Проблема заключается в системе наемного труда курьерских служб Москвы и России в целом, убежден председатель профсоюза. «Курьеры приезжие, часто плохо говорят по-русски и подвержены правовому обману», — считает он.