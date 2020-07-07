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Профсоюз сообщил о забастовке курьеров Delivery Club

В Delivery Club говорят, что проблемы с выплатами возникли из-за логистического партнера, они решаются и на работу сервиса не влияют
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Около 300 курьеров из-за трудового конфликта начали приостанавливать работу, рассказал РБК председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев.

«Часть из них уже не могут выходить на работу из-за того, что у них уже нет денег даже на проезд <...> — они ночуют в подъездах и парках», — сказал Украинцев.

По его словам, первая акция протеста у офиса Delivery Club прошла 5 июля, а в рамках новой акции первым требованием станет выплата задолженности этим людям.

«Уже 90 человек подписались под требованиями о полной приостановке трудовой деятельности до выплаты зарплаты. Наше второе требование — подписание договоров о трудовых отношениях, которые будут действовать на постоянной основе, вместо договоров об оказании услуг», — рассказал Украинцев.

Он также отметил, что в Москве работают около 7–10 тыс. курьеров, часть которых уже вошли в созданный в конце июня профсоюз.

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Представитель Delivery Club в свою очередь заявил РБК, что о задолженности одной из логистических компаний перед курьерами им стало известно 5 июля. За прошедшее с этого момента время был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, и уже во вторник с первыми из них планируется рассчитаться.

«Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому. Проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнеров, они не оказывают влияние на работу сервиса. Мы не приемлем такой работы партнеров с курьерами, поэтому договор с этой компанией находится в стадии расторжения», — рассказал представитель Delivery Club.

Авторы: Роман Кирьянов, Анастасия Скрынникова, Евгений Калюков
Теги: Delivery Club, забастовка, курьер
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