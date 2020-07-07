Профсоюз сообщил о забастовке курьеров Delivery Club

В Delivery Club говорят, что проблемы с выплатами возникли из-за логистического партнера, они решаются и на работу сервиса не влияют

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Около 300 курьеров из-за трудового конфликта начали приостанавливать работу, рассказал РБК председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев.

«Часть из них уже не могут выходить на работу из-за того, что у них уже нет денег даже на проезд <...> — они ночуют в подъездах и парках», — сказал Украинцев.

По его словам, первая акция протеста у офиса Delivery Club прошла 5 июля, а в рамках новой акции первым требованием станет выплата задолженности этим людям.

«Уже 90 человек подписались под требованиями о полной приостановке трудовой деятельности до выплаты зарплаты. Наше второе требование — подписание договоров о трудовых отношениях, которые будут действовать на постоянной основе, вместо договоров об оказании услуг», — рассказал Украинцев.

Он также отметил, что в Москве работают около 7–10 тыс. курьеров, часть которых уже вошли в созданный в конце июня профсоюз.