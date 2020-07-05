Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена. Об этом сообщил РБК представитель Delivery Club.

«К сожалению, один из логистических партнеров, действительно, допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашена», — отметили в компании.

Представитель Delivery Club добавил, что компания немедленно расторгнет договор с логистическим партнером, допустившим невыплату заработной платы. При этом курьеры смогут продолжить работу, им предложат другие варианты трудоустройства.

Ранее профсоюз «Курьер» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что курьеры Delivery Club готовят забастовку 6 июля из-за невыплаты зарплаты. По данным профсоюза, забастовку готовы были поддержать 70 человек.