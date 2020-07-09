Delivery Club заявил о выплате задержанной зарплаты большинству курьеров

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большая часть курьеров логистической компании, которые работали с сервисом по доставке Delivery Club, в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня, сообщили РБК в компании.

По данным компании, с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров, которые работали через логистическую компанию ООО «Амароли».

«Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении. Для выплаты зарплат Delivery Club повторно оплатил работу курьеров, указали в компании.

Delivery Club не будет сотрудничать с этой компанией и изменит систему контроля подрядчиков, говорится в сообщении. Для этого сервис внедрит новые продуктовые и операционные инструменты, а также введет дополнительные критерии отбора логистических компаний. В компании добавили, что сервис работает в штатном режиме, число курьеров в смене соответствует плановому.