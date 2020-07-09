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Бизнес ,  
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Delivery Club заявил о выплате задержанной зарплаты большинству курьеров

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большая часть курьеров логистической компании, которые работали с сервисом по доставке Delivery Club, в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня, сообщили РБК в компании.

По данным компании, с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров, которые работали через логистическую компанию ООО «Амароли».

«Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении. Для выплаты зарплат Delivery Club повторно оплатил работу курьеров, указали в компании.

Delivery Club не будет сотрудничать с этой компанией и изменит систему контроля подрядчиков, говорится в сообщении. Для этого сервис внедрит новые продуктовые и операционные инструменты, а также введет дополнительные критерии отбора логистических компаний. В компании добавили, что сервис работает в штатном режиме, число курьеров в смене соответствует плановому.

Профсоюз сообщил о забастовке курьеров Delivery Club
Общество
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

7 июля о проблемах с выплатами зарплат курьерам Delivery Club сообщил председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев. По его словам, около 300 курьеров начали приостанавливать работу из-за невыплат.

Украинцев отметил, что курьерам не платили зарплату с мая по июнь 2020 года, а общая сумма долга составляет 26 млн руб. Зарплаты задерживала компания «Мелинк», уточнил он.

В Delivery Club тогда заявили, что узнали о проблеме 5 июля и решают ее с логистическим партнером. Долг в размере 26 млн руб., а также сотрудничество с ООО «Мелинк» в компании не подтвердили.

Теги: Delivery Club, курьер
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