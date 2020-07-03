Кремль заявил об отсутствии обсуждений переноса единого дня голосования

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле не обсуждают перенос единого дня голосования с 13 сентября на более поздний срок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такая тема в Кремле не обсуждается. Мне об этом ничего не известно», — ответил он на вопрос, готовятся ли в Кремле к переносу даты.

В апреле три источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что в Кремле допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок, если не удастся стабилизировать ситуацию с пандемией коронавируса в стране. Среди возможных вариантов переноса источники назвали декабрь 2020 года или сентябрь 2021 года.

Другой источник РБК, близкий к администрации президента, говорил, что пока в качестве основного сценария рассматривается проведение единого дня голосования в срок.