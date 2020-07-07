Аналитики сообщили о сокращении закупок лекарств для льготников на 25%

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию финансовыми проблемами местных властей и переключением сил на борьбу с коронавирусом

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Власти российских регионов за первые пять месяцев этого года закупили 39,4 млн упаковок лекарств для льготников, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании DSM Group, на которое ссылаются «Известия».

Авторы исследования указывают, что сокращение закупок в регионах коснулось практически всех категорий лекарств, за исключением препаратов для лечения онкологических заболеваний и гормональных средств. Закупка лекарств для пищеварительного тракта уменьшилась на 24%, для сердца и сосудов на 6%, от заболеваний нервной системы — на 30%.

Рекордсменами по сокращению закупок стали Белгородская область (99%), Ярославская область (81%), Санкт-Петербург (55%), Ростовская область (52%), Москва (19%).

Эксперты называют разные причины сложившейся ситуации. Например, в депздравах Ростовской области и Москвы указывают, что лекарственные препараты для льготников закупили еще в конце прошлого года. Однако основной причиной снижения является сокращение финансовых поступлений в региональные бюджеты. По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любови Храпылиной, уменьшается, например, количество закупок импортных препаратов, более дорогих по сравнению с отечественными.

Помимо этого, на ситуацию мог повлиять и тот факт, что последние месяцы основные усилия региональных властей были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. В этом случае улучшений в обеспечении льготников лекарствами можно будет ждать в случае стабилизации ситуации к началу осени.

Накануне стало известно о том, что в российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом: «Мадонара», «Роаккутана», «Плаквенила» и «Лазикса».

В Росздравнадзоре в ответ на запрос РБК отметили, что определенные проблемы с этими препаратами действительно были. Там указали, что в случае отсутствия лекарственного препарата в конкретной аптечной организации для подбора и назначения альтернативной лекарственной терапии пациентам необходимо обращаться к лечащему врачу в медицинскую организацию по месту жительства.