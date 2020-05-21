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Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за эпидемии коронавируса к осени может возрасти число тяжелых онкологических больных, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илью Черниковского.

«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — сказал Черниковский.

Он отметил, что на работу с COVID-19 перепрофилируются некоторые онкологические центры, а у их пациентов отменяются плановые операции.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также эпидемия может сказаться на росте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрия Скрыпника, люди из-за страха заразиться коронавирусом в больнице стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаться к врачам только в критических случаях.

«Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти», — сказал Скрыпник.

Согласно опросу аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе», более половины медиков (52%) отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи во время эпидемии коронавируса. По их мнению, все, что не связано с COVID-19, работает по остаточному принципу.

Из-за эпидемии коронавируса идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений. Таким образом, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической, заявили в ходе опроса 40% медиков из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В апреле Минздрав России порекомендовал гражданам в случае, если нет угрозы для здоровья, отложить обращения в больницы за плановой медицинской помощью из-за большого количества пациентов с коронавирусом.
 

Теги: онкология, коронавирус, смертность, рак
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