Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за эпидемии коронавируса к осени может возрасти число тяжелых онкологических больных, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илью Черниковского.

«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — сказал Черниковский.

Он отметил, что на работу с COVID-19 перепрофилируются некоторые онкологические центры, а у их пациентов отменяются плановые операции.

Также эпидемия может сказаться на росте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрия Скрыпника, люди из-за страха заразиться коронавирусом в больнице стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаться к врачам только в критических случаях.