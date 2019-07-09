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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Сергей Иванов заявил о 40-летнем опоздании России с мусорной реформой
По его словам, для решения проблемы необходимо построить 200 заводов по переработке. Также Иванов предложил финансово стимулировать россиян самостоятельно сортировать отходы
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что Россия слишком поздно стала решать проблему с утилизацией мусора, сообщает агентство «РИА Новости». «Опоздали лет на 40 с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов», — заявил Иванов телеканалу «Россия 24».

Иванов заметил, что о первых результатах реформы можно будет говорить лишь после строительства мусороперерабатывающих комплексов. В соответствии с национальным проектом «Экология» их появится около 200.

Также Иванов призвал стимулировать россиян к раздельному сбору мусора. По его словам, помочь здесь сможет финансовая мотивация. По его мнению, если люди выбрасывают мусор в разные баки, то и платить они должны по меньшему тарифу, чем те, кто все складывает по старинке в один бак.

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На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов

С 1 января 2019 года правительство начало реформировать рынок вывоза и утилизации отходов. Во время прошедшей 20 июня прямой линии Путин заявил, что лично проконтролирует реализацию мусорной реформы. «Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать», — сказал тогда глава государства.

По его словам, проблема мусора стала одной из самых острых: ранее в стране не заботились о переработке мусора, в связи с чем на полигонах отходы скапливались десятилетиями.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мусор
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