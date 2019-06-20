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Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы

Президент России Владимир Путин лично проконтролирует реализацию мусорной реформы в стране. Об этом он заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос видеоблогера Екатерины Адушкиной. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Он подчеркнул, что проблема мусора одна из наиболее популярных среди россиян. В ходе программы ему показали фотографии мусорных свалок сразу из нескольких регионов: Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей.

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По его словам, основная проблема заключается в том, что ранее в России не заботились о переработке мусора, в связи с чем на полигонах отходы скапливались десятилетиями. «Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать», — заверил россиян глава государства, выразив надежду, что порядок на свалках будет наведен в ближайшее время.

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Путин рассказал, что в России есть программа по переработке мусора, средства на которую выделят из федерального бюджета и бизнеса. В качестве примера проблемы с мусором Путин отметил, что в Тихом океане образовались острова из мусора размером со среднюю европейскую страну.

С 1 января 2019 года правительство начало реформировать рынок вывоза и утилизации отходов. Был создан институт региональных операторов, благодаря чему теперь вместо большого количества отдельных компаний за вывоз и утилизацию мусора отвечает один выбранный на конкурентной основе игрок.

Теги: Владмир Путин, «Прямая линия с Владимиром Путиным», мусор, реформа
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