Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы

Президент России Владимир Путин лично проконтролирует реализацию мусорной реформы в стране. Об этом он заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос видеоблогера Екатерины Адушкиной. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Он подчеркнул, что проблема мусора одна из наиболее популярных среди россиян. В ходе программы ему показали фотографии мусорных свалок сразу из нескольких регионов: Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей.

По его словам, основная проблема заключается в том, что ранее в России не заботились о переработке мусора, в связи с чем на полигонах отходы скапливались десятилетиями. «Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать», — заверил россиян глава государства, выразив надежду, что порядок на свалках будет наведен в ближайшее время.