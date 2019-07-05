Суд приговорил поляка к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Суд приговорил поляка к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Окружной суд Варшавы приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника Министерства энергетики Польши Марека В., задержанного в 2018 году за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает wPolityce.pl.

По данным суда, в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016-го он участвовал в деятельности российской разведки, направленной против Польши.

Отмечается, что Марек В. работал в Министерстве экономики, а затем в Министерстве энергетики Польши. Так, он предоставил ГРУ данные об энергетической безопасности страны. Марек В., в частности, передавал российским спецслужбам информацию, касающуюся планируемых действий Польши в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».

«В рамках своих профессиональных обязанностей он занимался проектами по получению средств ЕС для нужд программы диверсификации поставок газа из России», — сообщил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

В июне Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж. По данным ФСБ, он пытался вывезти за границу секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300.