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Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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SSJ100 сел в Шереметьево после сигнала о неисправности
В Шереметьево приземлился самолет SSJ100, на борту которого во время полета сработал датчик о неисправности. В авиакомпании сообщили, что сработал датчик системы кондиционирования
Sukhoi Superjet 100 (Фото: Luke MacGregor / Reuters)

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот» во время полета сработал датчик неисправности одной из систем, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, на борту SU 1231, выполнявшего перелет из Уфы в Москву, сработал датчик неисправности системы наддува кабины.

«Самолет, выполнявший рейс SU 1231 Уфа — Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. Во время полета сработал датчик системы кондиционирования», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В начале мая суперджет авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Шереметьево спустя 20 минут после взлета. Пилоты запросили возвращение в аэропорт вылета из-за технических неисправностей.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего самолета по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большинство (40 из 73) спасти не удалось.

В середине июня МАК опубликовал предварительный отчет о причинах катастрофы самолета SSJ100. Специалисты сделали выводы, что двигатели не были повреждены и нет следов попадания в них посторонних предметов. Эксперты обнаружили следы попадания молнии в лайнер. При посадке масса самолета на 1,6 т превышала максимально допустимую посадочную массу.

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Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование по SSJ100

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее говорил, что «не существует предпосылок» для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet, а также сократить производство и выпуск этих машин.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов
Теги: Шереметьево, SSJ100
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