SSJ100 сел в Шереметьево после сигнала о неисправности

SSJ100 сел в Шереметьево после сигнала о неисправности

В Шереметьево приземлился самолет SSJ100, на борту которого во время полета сработал датчик о неисправности. В авиакомпании сообщили, что сработал датчик системы кондиционирования

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Luke MacGregor / Reuters)

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот» во время полета сработал датчик неисправности одной из систем, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, на борту SU 1231, выполнявшего перелет из Уфы в Москву, сработал датчик неисправности системы наддува кабины.

«Самолет, выполнявший рейс SU 1231 Уфа — Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. Во время полета сработал датчик системы кондиционирования», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В начале мая суперджет авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Шереметьево спустя 20 минут после взлета. Пилоты запросили возвращение в аэропорт вылета из-за технических неисправностей.