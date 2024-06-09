Обвиняемого в убийстве замглавы писавшей доносы организации арестовали
Суд в Подмосковье арестовал Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» и главы его пермского отделения Антона Еговцева, до 7 августа, сообщает подмосковная прокуратура.
Подсудимый не признал вину, защита настаивала на домашнем аресте. Телеграм-канал Shot передает, что Матвеев отказался говорить о мотивах убийства и попросил суд отправить его в больницу из-за проблем со зрением и почками.
Убийство произошло 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне. Между мужчинами произошел конфликт. Он перерос в драку, и подозреваемый не менее восьми раз ударил Еговцева ножом, считают полицейские. Матвеева задержали в тот же день, он был госпитализирован, поскольку получил ранения в ходе конфликта.
По версии Следственного комитета, задержанный долгое время преследовал супругу убитого, будучи безответно в нее влюбленным, требовал от Еговцева развестись с женой. Вдова Еговцева Екатерина позже рассказала, что с Матвеевым знакома с детства, вновь общение завязалось в прошлом марте, из-за чего она ссорились с мужем. Затем женщина заблокировала номера Матвеева, Еговцевы переехали. Однако тот выслеживал ее и угрожал, говорит Екатерина.
По словам Еговцевой, в ночь на 7 июня Матвеев напал на ее мужа в подъезде, после чего проник в квартиру и, не найдя Екатерину с ребенком, добил Еговцева в тамбуре и сбежал.
«Зов народа» называет себя межрегиональным общественным движением «сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей».
Объектами доносов становились рэпер Оксимирон (признан иноагентом) из-за клипа «Ойда», Ельцин-центр, режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин, Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом), группы «Animal ДжаZ» и «Би-2» (основатель коллектива Егор Бортник признан иноагентом), Максим Галкин (признан иноагентом) и другие артисты, а также некоторые фильмы.
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