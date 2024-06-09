 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Обвиняемого в убийстве замглавы писавшей доносы организации арестовали

Суд арестовал обвиняемого в убийстве замглавы движения «Зов народа» Еговцева
Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве замглавы движения «Зов народа» Антона Еговцева, арестовали до 7 августа. Он не признал вину. По версии СК, Матвеев был влюблен в жену Еговцева и преследовал ее

Обвиняемого в убийстве замглавы писавшей доносы организации арестовали
Video

Суд в Подмосковье арестовал Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» и главы его пермского отделения Антона Еговцева, до 7 августа, сообщает подмосковная прокуратура.

Подсудимый не признал вину, защита настаивала на домашнем аресте. Телеграм-канал Shot передает, что Матвеев отказался говорить о мотивах убийства и попросил суд отправить его в больницу из-за проблем со зрением и почками.

Убийство произошло 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне. Между мужчинами произошел конфликт. Он перерос в драку, и подозреваемый не менее восьми раз ударил Еговцева ножом, считают полицейские. Матвеева задержали в тот же день, он был госпитализирован, поскольку получил ранения в ходе конфликта.

В Подмосковье убили зампреда движения, которое писало доносы на артистов
Общество
Антон Еговцев

По версии Следственного комитета, задержанный долгое время преследовал супругу убитого, будучи безответно в нее влюбленным, требовал от Еговцева развестись с женой. Вдова Еговцева Екатерина позже рассказала, что с Матвеевым знакома с детства, вновь общение завязалось в прошлом марте, из-за чего она ссорились с мужем. Затем женщина заблокировала номера Матвеева, Еговцевы переехали. Однако тот выслеживал ее и угрожал, говорит Екатерина.

По словам Еговцевой, в ночь на 7 июня Матвеев напал на ее мужа в подъезде, после чего проник в квартиру и, не найдя Екатерину с ребенком, добил Еговцева в тамбуре и сбежал.

«Зов народа» называет себя межрегиональным общественным движением «сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей».

Объектами доносов становились рэпер Оксимирон (признан иноагентом) из-за клипа «Ойда», Ельцин-центр, режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин, Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом), группы «Animal ДжаZ» и «Би-2» (основатель коллектива Егор Бортник признан иноагентом), Максим Галкин (признан иноагентом) и другие артисты, а также некоторые фильмы.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
арест Лобня Подмосковье убийство
Материалы по теме
Жена главы отделения «Зов народа» рассказала об угрозах до его убийства
Общество
В Подмосковье убили зампреда движения, которое писало доносы на артистов
Общество
Подозреваемого в убийстве лидера писавшей доносы организации задержали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Transfermarkt назвал самых дорогих российских игроков Спорт, 17:08
В горах на границе Украины с Румынией обнаружили тело погибшего мужчины Политика, 17:04
Японский миллиардер попал в аварию на гонках Общество, 16:57
Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности в регионе Политика, 16:56
Боксера Гарсию арестовали в США за дебош в отеле с ущербом на $15 тыс. Спорт, 16:33
В Праге задержали иностранца после введения особых мер безопасности Общество, 16:31
Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на покровском направлении Политика, 16:23
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
На главу АНО «Цифровые платформы» напали в Москве Общество, 16:17
При обстреле поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек Политика, 16:11
«Величайший вратарь». Бобровский стал героем матча финала плей-офф НХЛ Спорт, 15:55
Сменившая гражданство россиянка выиграла студенческий чемпионат в США Спорт, 15:52
В Саратове отменили концерт певицы Доры Общество, 15:50
Обвиняемого в убийстве замглавы писавшей доносы организации арестовали Общество, 15:45
В Молдавии назвали число нелегально въехавших украинцев с 2022 года Политика, 15:30