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В Подмосковье убили зампреда движения, которое писало доносы на артистов

В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Еговцева
Антона Еговцева подкараулил в подъезде и убил «поклонник» его жены, сообщил глава «Зова народа». Участники движения писали доносы на Максима Галкина, Noize MC (оба включены в реестр иноагентов) и других артистов
Антон Еговцев
Антон Еговцев (Фото: Антон Еговцев / VK)

Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев убит возле своего дома, говорится в сообщении организации на странице во «ВКонтакте».

Председатель движения Сергей Зайцев сообщил «Известиям», что на Еговцева в подъезде напал «поклонник» жены и нанес тому множественные ножевые ранения. Со слов Зайцева, напавший ранее угрожал его заму и следил за ним.

По данным Baza, за несколько часов до произошедшего Еговцев позвонил в полицию и сообщил, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Телеграм-канал «112» пишет, что сейчас нападавший находится в больнице.

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«Зов народа» называет себя межрегиональным общественным движением «сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей».

Участники организации не раз писали доносы на российских деятелей культуры, в том числе за антивоенную позицию. Например, они обращались в СК и ФСБ с требованием завести против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина дело о «фейках» об армии, требовали у Роспотребнадзора остановить продажу продукции Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом), жаловались на группы Animal ДжаZ и «Би-2» (основатель коллектива Егор Бортник признан иноагентом), Максима Галкина (также признан иноагентом) и других артистов, призывали лишить прокатных удостоверений ряд фильмов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
убийство Подмосковье общественное движение доносы
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