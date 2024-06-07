Подозреваемого в убийстве лидера писавшей доносы организации задержали

Мужчина полгода преследовал Еговцева и требовал от того развестись с женой, в которую был влюблен. Он убил мужчину в подъезде и сам попал в больницу с ножевыми ранениями, после чего был задержан

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета.

Задержанному, 1986 года рождения, грозит до 15 лет колонии.

Убийство произошло 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне. Между мужчинами произошел конфликт. Он перерос в драку, и подозреваемый не менее восьми раз ударил Еговцева ножом, считают полицейские. По версии ведомства, задержанный долгое время преследовал супругу убитого.

Преследование продолжалось полгода, нападавший был знаком с женщиной с молодости и безответно в нее влюблен, однако требовал от Еговцева развестись с женой, рассказал RT глава движения Сергей Зайцев. По его словам, мужчина регулярно стучал в дверь квартиры Еговцевых и показывал хозяину жест, как будто перерезает горло. Два месяца назад он уже напал на Еговцева у подъезда.

«В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры», — сказано в сообщении МВД.

Как пишет Baza, за два часа до убийства Еговцев связался с полицией и рассказал, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина и угрожает.

«Зов народа» называет себя межрегиональным общественным движением «сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей».

Объектами доносов становились рэпер Оксимирон (признан иноагентом) из-за клипа «Ойда», Ельцин-центр, режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин, Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом), группы Animal ДжаZ и «Би-2» (основатель коллектива Егор Бортник признан иноагентом), Максим Галкин (тоже признан иноагентом) и другие артисты, а также некоторые фильмы.