Жена главы отделения «Зов Народа» рассказала об угрозах до его убийства

Убийца заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева угрожал ему и его жене. Об этом рассказала «Известиям» вдова Еговцева Екатерина.

Женщина рассказала, что убийца, которого зовут Дмитрий Матвеев, познакомился с ней, когда она была ребенком. По ее словам, в марте 2023 года он приехал в квартиру ее матери и оставил женщине свой номер телефона, попросив передать Екатерине. Она «из любопытства» связалась с ним и между ними завязалось общение.

Екатерина отметила, что муж этого не одобрял, супруги ссорились. Женщина заблокировала все номера Матвеева, затем семья поменяла место жительства. По словам Екатерины, мужчина неоднократно угрожал семье и выслеживал их. Супруги написали по этому поводу несколько заявлений в полицию.

В ночь на 7 июня Матвеев пришел на адрес в Лобне, где проживала семья, и зарезал Еговцева в тамбуре, рассказала Екатерина. По ее словам, после этого мужчина ворвался в квартиру и искал, судя по всему, ее с ребенком: об этом свидетельствуют отпечатки пальцев, оставленные Матвеевым на балконе, кухне и выключателях. Не обнаружив женщину и ребенка, он вышел из квартиры, добил Еговцева и сбежал, добавила вдова.

ТАСС и телеграм-канал SHOT ранее сообщили, что Матвеев работал тренером по мотокроссу. Источник агентства также сказал, что мужчина преследовал Еговцеву и неоднократно угрожал ее мужу. Перед смертью Еговцев дал отпор нападавшему и ранил Матвеева, сейчас он находится в больнице, пишет Shot.

Еговцев занимал пост заместителя председателя движения «Зов народа» и возглавлял пермское отделение организации. «Зов народа» позиционирует себя как межрегиональное общественное движение по «сохранению культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей». Его представители неоднократно писали доносы на российских деятелей культуры, в том числе за осуждение военной операции на Украине.