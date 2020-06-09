Кремль поспорил о «слишком стремительной» отмене самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин действует в пределах своих полномочий и принимает решения под свою ответственность, заявил Дмитрий Песков. Москвичи сейчас более информированы и стали лучше соблюдать предписанные ограничения, пояснил он

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Кремль не считает слишком быстрой отмену большого числа карантинных ограничений в Москве, о которой мэр города Сергей Собянин объявил 8 июня. Это заявил пресс-секретарь президента России, передает журналист РБК. По словам Дмитрия Пескова, Собянин действовал в пределах своих полномочий.

На вопрос журналиста, считает ли Кремль объявленные Собяниным послабления слишком стремительными, Песков ответил: «Почему слишком стремительно? Это же не полная отмена, какие-то ограничения остаются».

«Речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов и в данном случае Сергей Собянин. Он использовал эти полномочия и принял такое решение. Президент еще в самом начале ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации со штабом», — уточнил представитель Кремля.

«То есть Собянин взял на себя полную ответственность?» — спросил журналист. «Естественно», — ответил Песков. Он добавил, что «по мере того как возрастал уровень информирования населения, по мере того как приходило лучшее понимание опасности, конечно, лучше стали соблюдаться все ограничения».