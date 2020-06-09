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Кремль поспорил о «слишком стремительной» отмене самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин действует в пределах своих полномочий и принимает решения под свою ответственность, заявил Дмитрий Песков. Москвичи сейчас более информированы и стали лучше соблюдать предписанные ограничения, пояснил он
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кремль не считает слишком быстрой отмену большого числа карантинных ограничений в Москве, о которой мэр города Сергей Собянин объявил 8 июня. Это заявил пресс-секретарь президента России, передает журналист РБК. По словам Дмитрия Пескова, Собянин действовал в пределах своих полномочий.

На вопрос журналиста, считает ли Кремль объявленные Собяниным послабления слишком стремительными, Песков ответил: «Почему слишком стремительно? Это же не полная отмена, какие-то ограничения остаются».

«Речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов и в данном случае Сергей Собянин. Он использовал эти полномочия и принял такое решение. Президент еще в самом начале ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации со штабом», — уточнил представитель Кремля.

В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«То есть Собянин взял на себя полную ответственность?» — спросил журналист. «Естественно», — ответил Песков. Он добавил, что «по мере того как возрастал уровень информирования населения, по мере того как приходило лучшее понимание опасности, конечно, лучше стали соблюдаться все ограничения».

В Москве режим повышенной готовности был введен 5 марта, раньше, чем в других регионах. В течение всего времени режима повышенной готовности Собянин выступал за сохранение мер самоизоляции и карантина и максимально осторожное их ослабление.

В конце мая тональность заявлений мэра Москвы изменилась, он стал говорить о скором снятии ограничений при сохранении индивидуального режима самосохранения, включающего соблюдение всех санитарных правил в быту и на работе.

Собянин определил сроки открытия кафе и детских площадок в Москве
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Еще 4 июня московские власти заявили о введении нового типа электронных пропусков в столице, которые будут выдавать для поездок в МФЦ. Однако 8 июня мэр объявил об отмене со следующего дня пропускного режима, режима самоизоляции и серии послаблений для предприятий сферы услуг и культуры. А на 16 и 23 июня анонсировал дальнейшие послабления.

Московский оперативный штаб 9 июня сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выявили 1572 случая заражения коронавирусом, это минимальный суточный прирост с 16 апреля, когда за сутки было подтверждено 1370 случаев заражений. За прошедшие сутки в Москве умерли от инфекции 59 человек. Общее число жертв COVID-19 во время эпидемии в столице составило 3021 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин, Кремль
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