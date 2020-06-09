МЧС предложило увеличить территории пляжей

В ведомстве предполагают, что зоны отдыха не смогут вместить всех желающих, учитывая ограничения на выезд за рубеж. Увеличить площадь предлагается, чтобы соблюсти социальную дистанцию

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В МЧС России предложили региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания. Такая мера позволит отдыхающим соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 м, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там предполагают, что в связи с ограничением выезда россиян за рубеж число желающих посетить пляжи в регионах увеличится, а вместимость зон отдыха из-за обязательных антикарантинных мер уменьшится примерно в два раза.

Помимо этого МЧС предложит региональным властям оборудовать на пляжах дополнительные спасательные посты.

В ведомстве также предостерегли граждан от отдыха на «диких пляжах», где «заплывы опасны даже для хороших пловцов», а также попросили принять необходимые меры для безопасности детей, которые из-за приостановки работы большинства детских учреждений могут оказаться у водоемов без сопровождения взрослых.

Ранее в МЧС сообщили, что разработали единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих. В случае утверждения документа владельцы пляжей избавятся от процедуры получения разрешений на работу от местных властей: им будет достаточно предоставлять уведомление о выполнении всех необходимых правил. В частности, речь идет об обязательном наличии спасательных постов с дежурными и о запрете проката катеров и гидроциклов.

3 июня глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова заявила, что пляжи будут открываться в зависимости от ситуации в каждом регионе.