МЧС решило утвердить единые требования к работе пляжей

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МЧС подготовило проект, которым предлагается установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Портал проектов нормативных правовых актов на момент публикации при попытке найти этот проект выдавал ошибку 500.

В МЧС отметили, что в случае утверждения документа владельцы пляжей избавятся от процедуры получения разрешений на работу от местных властей, им будет достаточно предоставлять уведомление о выполнении всех необходимых правил.

По словам представителя МЧС, документ предусматривает с 2021 года «переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей».

Среди обязательных требований к владельцам пляжей будут: