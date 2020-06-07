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МЧС решило утвердить единые требования к работе пляжей

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

МЧС подготовило проект, которым предлагается установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Портал проектов нормативных правовых актов на момент публикации при попытке найти этот проект выдавал ошибку 500.

В МЧС отметили, что в случае утверждения документа владельцы пляжей избавятся от процедуры получения разрешений на работу от местных властей, им будет достаточно предоставлять уведомление о выполнении всех необходимых правил.

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По словам представителя МЧС, документ предусматривает с 2021 года «переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей».

Среди обязательных требований к владельцам пляжей будут:

  • наличие спасательных постов с дежурными;
  • оценка технического состояния мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду;
  • отсутствие проката катеров и гидроциклов;
  • оценка состояния детских купален;
  • акт обследования дна пляжа водолазами.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В МЧС уточнили, что проект приказа прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. Кроме того, министерство направило в Минюст предложения по включению соответствующих положений в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В МЧС отметили, что ранее требования к пляжам разрабатывались отдельно в каждом регионе России в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах.

Теги: МЧС, пляжи
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