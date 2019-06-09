Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

Городской совет Солсбери заявил, что приобретет дом, в котором раньше жил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Сделано это будет в том числе и по просьбе соседей

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Здание, в котором, по данным британских властей, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет выкуплен городским советом, сообщил газете Sun его член Алистер Канингем. По его словам, такое решение было принято после того, как власти окончательно убедились в том, что Скрипали не вернутся в дом, стоимость которого оценивается в £200 тыс.

Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу. «Именно поэтому совет хочет гарантировать, что дом будет использоваться лишь в личных целях», — добавил он. Канингем добавил, что вопрос обсуждается в том числе и с правительственными чиновниками.

Дом в Солсбери после инцидента с отравлением тщательно исследовали сотрудники спецслужб. Так, например, в январе они снимали крышу со здания, опасаясь, что на ней могли остаться следы нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены Скрипали.

Местонахождение самого экс-сотрудника ГРУ и его дочери по-прежнему держится в тайне. В середине мая квартира Юлии Скрипаль на Давыдковской улице на западе Москвы была выставлена на продажу. За три месяца до этого была продана и машина. Занимается этими вопросами по доверенности подруга Юлии Скрипаль.

«Машина продана, собаку пристраивают, квартира продается, соответственно, раз все имущество распродается, она не собирается возвращаться», — рассказала РБК Виктория Скрипаль.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к их отравлению; как утверждают в Лондоне, для нападения на экс-полковника ГРУ и его дочь было использовано вещество группы «Новичок». Россия отвергает обвинения на этот счет.