Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

В воскресенье, 9 июня, в Москве ожидается 30–32 градуса тепла, в Подмосковье — 28–33 градуса. Температура в столице будет близкой к рекорду 1948 года, когда воздух прогрелся до 32,1 градуса. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня так жарко, как не было 71 год. Мы приблизимся к рекорду 1948 года, а может быть, и побьем его», — рассказал он.

По его словам, из-за жары и влажности во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Жара спадет к понедельнику.

«Завтра природа сжалится над нами. Промчится холодный фронт, принесет нам освежающие ливневые дожди с грозами. Может выпасть 10–15 мм осадков — это немало. В дневные часы температура поднимется до 25 градусов, что в любом случае на 9–10 градусов теплее, чем положено для июня, это аномальная жара. Напомню, что в июне норма — 21,7 градуса», — добавил Тишковец.

Жаркая погода в столичном регионе установилась в начале июня. Синоптики сообщали, что из-за столкновения воздушных масс в Москве и Подмосковье возможны шквалы, смерчи и торнадо.