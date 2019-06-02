Синоптики пообещали москвичам жару выше 30 градусов на следующей неделе

На следующей неделе в Москве будет «очень жаркая и сухая погода», рассказал глава Гидрометцентра. Начиная со среды, воздух прогреется до плюс 27–31 градуса

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Температура воздуха в Москве на следующей неделе поднимется выше 30 градусов, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет солнечная погода, воздух будет сильно прогреваться. Во вторник — плюс 24–26 градусов, а начиная со среды — плюс 27–31. В последующем трансформация воздуха приведет к тому, что и ночные температуры будут высоким» — сказал он.

По словам Вильфанда, минимальная температура воздуха в ночное время суток на предстоящей неделе ожидается 18–19 градусов.

Схожим прогнозом поделился и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Начиная со вторника, когда Москва окажется в самом центре обширного антициклона, который охватит своим влиянием большую часть Европейской России, в условиях малооблачной и тихой погоды столбики термометров каждый день будут прибавлять по 1–2 градуса», — написал он в Facebook.