Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности

Сотрудники Гидрометцентра предупредили об опасном уровне погоды в столичном регионе в ближайшее воскресенье. В Москве будет слишком жарко для этого времени

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В соответствии с прогнозом, опубликованном на сайте Гидрометцентра, 9 июня в Москве и области температура достигнет 30–32 градусов. Поскольку такие показатели на семь-восемь градусов выше климатической нормы, синоптики объявили на воскресенье «оранжевый» уровень опасности, при которой существует вероятность стихийных бедствий.

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен еще в нескольких регионах Центрального федерального округа: Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.

Как ранее сообщали синоптики, уровень температуры в Москве в эти дни приближается к абсолютному рекорду. Так, например, 6 июня столбик термометра поднимался до плюс 30 градусов, что ненамного ниже максимума, зафиксированного в 1988 году (32,5 градуса).

Рекорд для 9 июня составляет плюс 32 градуса. Он был установлен в Москве в 1948 году. Минимальный же показатель (плюс 2) в этот день синоптики зафиксировали в 1889 году.

Самым жарким днем в июне за всю историю метеонаблюдений стало 21 июня 1901 года, кода температура составила плюс 35 градусов.