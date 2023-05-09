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Собянин назвал дату открытия участка зеленой ветки метро после ремонта

Собянин: участок Замоскворецкой линии от «Автозаводской» до «Орехово» откроется 10 мая
О том, что поезда пустят 10 мая, сообщали источники РБК. Зеленую ветку от «Автозаводской» до «Орехово» закрыли в прошлом ноябре, чтобы построить новый тоннель между «Царицыно» и «Кантемировской»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Участок Замоскворецкой (зеленой) линии московского метро от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» откроют для пассажиров 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время технического пуска, передает ТАСС. Ранее ту же дату называли источники РБК.

Эту часть линии закрыли на ремонт в прошлом ноябре. Как рассказал Собянин, реконструкцию пришлось проводить в связи с аварийным состоянием данного участка. В итоге между «Царицыно» и «Кантемировской» был возведен новый тоннель. Этот участок был открыт в 1984 году.

«В свое время, когда [линию] строили в 80-х годах, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом. <...> В плановом порядке для реконструкции было нужно около полутора лет, а построили новый участок ударным трудом за шесть месяцев», — сообщил глава города. Он добавил, что круглосуточно на реконструкции работали около 3 тыс. человек.

Как пояснили в столичном департаменте транспорта, работы на данном участке пришлось проводить из-за «технических недоработок», которые возникли из-за сложной геологии в районе и отсутствия во время строительства надежных технологий гидроизоляции. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией метро «на десятилетия вперед», эксперты решили полностью заменить старый тоннель. Работы вели открытым способом, так как глубина на участке небольшая, 12–13 м.

Пока движение поездов было прервано, пассажиры могли пользоваться бесплатными компенсационными автобусами, соседними серой и салатовой ветками метро, МЦК, D2, электричками, а также новыми станциями Большой кольцевой линии, которую полностью открыли 1 марта.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Замоскворецкая линия метрополитен Сергей Собянин
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