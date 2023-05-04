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Закрытый на ремонт участок зеленой ветки в Москве откроют 10 мая

Закрытый на ремонт участок зеленой ветки метро в Москве откроют 10 мая
Несколько станций на Замоскворецкой линии закрыли в ноябре 2022 года. Столичные власти объяснили, что это необходимо для ремонта тоннеля между «Царицыно» и «Кантемировской»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Южный участок Замоскворецкой (зеленой) ветки московского метро между «Орехово» и «Автозаводской», который в ноябре 2022 года закрыли для реконструкции тоннеля и ремонта станций, откроют для пассажиров 10 мая, рассказал РБК источник, близкий к Департаменту транспорта, и сотрудник метро. Об этом же порталу MSK News сообщил источник в транспортном комплексе Москвы. По словам источника РБК, на 9 мая запланировано торжественное открытие участка.

10 апреля заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил, что движение по участку будет запущено в конце мая. В конце апреля первый замруководителя Дептранса Роман Латыпов говорил об открытии участка Замоскворецкой линии «в мае».

РБК направил запросы в пресс-службы Дептранса и Московского метрополитена.

Участок «Автозаводская» — «Орехово» был закрыт для движения поездов на полгода с 12 ноября прошлого года. Пресс-служба Дептранса объясняла это необходимостью построить фактически новый тоннель протяженностью 120 метров на участке между «Царицыно» и «Кантемировской». Так как оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», то движение прекратили на всем участке между ними, закрыв пять станций Замоскворецкой линии: «Технопарк», «Коломенскую», «Каширскую», «Кантемировскую» и «Царицыно».

По словам собеседника MSK News, приказ о возобновлении движения поездов по всей Замоскворецкой линии уже подписан, а 8 мая на закрытом участке пройдут габаритный и пробный составы.

Собеседник издания также сообщил, что со станции «Царицыно» откроется новый выход из метро на Луганскую улицу. В то же время пока останется закрытым северный вестибюль «Каширской», где еще продолжаются работы. Южный вестибюль сейчас работает на вход и выход для пассажиров Большой кольцевой линии, последний участок которой запустили в начале марта.

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московское метро зеленая ветка открытие станции метро
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