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Путин и Собянин открыли новое кольцо метро Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро в Москве
Путин и Собянин открыли последние девять станций БКЛ, таким образом, теперь можно проехать по всему кольцу. Ветка протяженностью в 70 км стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом

Путин и Собянин открыли новое кольцо метро Москвы
Video

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию метро в Москве. Глава государства участвовал в церемонии по видеосвязи, трансляцию вел Кремль.

В эксплуатацию ввели девять последних станций — «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

«Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием», — сказал президент. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве БКЛ, по его словам, в сжатые сроки был реализован востребованный проект.

Путин и Собянин открыли новое кольцо метро Москвы

БКЛ протяженностью в 70 км стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав пекинское (его длина — 57 км), отметил Путин. С нового кольца можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.

По словам президента, планы по созданию такого кольца существовали еще «очень давно, в советский период», но долгое время они оставались на бумаге. «Совсем недавно еще у всех ужас стоял в глазах, когда думали и обсуждали по поводу ситуации с транспортом в огромном городе», — напомнил Путин.

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Собянин отметил, что БКЛ — это «самый большой и трудный проект за всю историю метростроения». Мэр добавил, что «на этот проект работали вся экономика и весь потенциал города Москвы».

Первый участок БКЛ был открыт в феврале 2018 года, тогда заработали станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр», а в декабре того же года — станция «Савеловская».

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Юлия Волкова Юлия Волкова
московское метро Москва Московский метрополитен
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