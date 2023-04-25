Ликсутов сообщил о снижении уровня шума на зеленой ветке после ремонта
После открытия южного участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена поездки по нему станут на 30% тише, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Добиться этого получится благодаря современным технологиям ремонта путей.
Так, на станциях «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская» и «Царицыно» шпалы меняются на виброгасящие блоки. А на всем участке от «Технопарка» до «Орехово» будет обустроен бесстыковой путь длиной 18,5 км. Все это позволит на треть снизить уровень шума при поездке по вновь открытому участку.
Южный участок зеленой ветки столичного метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» был закрыт на ремонт 12 ноября 2022 года. Власти объяснили это необходимостью полной замены перегона между «Кантемировской» и «Царицыно» — ранее вице-мэр Ликсутов отмечал, что участок был построен с нарушением нормативов, поэтому речь идет фактически о прокладке нового тоннеля. Так, буквально сразу после открытия участка в декабре 1984 года перегон между «Царицыно» и «Орехово» был закрыт на два месяца из-за нарушения гидроизоляции и попадания в тоннель воды из Царицынского пруда.
После завершения же реконструкции южный участок Замоскворецкой линии станет не только более комфортным для пассажиров, но также более безопасным и надежным, заверили в мэрии. Изначально планировалось, что все работы займут примерно шесть месяцев, и на данный момент они идут в запланированном темпе — открытие участка намечено на май 2023 года.