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Путин пообещал помощь пострадавшим от природных пожаров

Глава МЧС: Путин пообещал помочь пострадавшим от пожаров в Курганской области
Глава МЧС накануне прилетел в Курганскую область, где действует режим ЧС. Вместе с губернатором региона они рассказали Путину о ситуации с пожарами в регионе, тот пообещал, что пострадавшим окажут помощь
Александр Куренков&nbsp;во время посещения пункта временного размещения пострадавших при пожарах в Курганской области на базе средней общеобразовательной школы №48, Курган
Александр Куренков во время посещения пункта временного размещения пострадавших при пожарах в Курганской области на базе средней общеобразовательной школы №48, Курган (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин пообещал, что все пострадавшие от масштабных пожаров в Курганской области получат поддержку, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

«Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — сказал он. По словам Куренкова, он намерен 19 мая вновь приехать в регион и встретиться с погорельцами. «Если что-то не будет доработано или будут спорные моменты, готов это выслушать и вынести на федеральный уровень», — добавил министр.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 8 мая Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков по телефону рассказали Путину о том, как в регионе борются с пожарами и какие меры принимают для защиты жителей. «Президент пообещал поддержку — никого не бросим», — заявил после беседы Шумков.

Куренков прилетел в Курган накануне, 7 мая; вместе с Шумковым они облетели районы, наиболее пострадавшие от природных пожаров, сообщили в МЧС. По данным ведомства, наиболее сложная ситуация сложилась в г. Кургане и деревне Юлдус Шадринского района. Из-за угрозы задымления из нескольких деревень, поселков и СНТ эвакуировали жителей. На следующий день министр заявил, что большинство природных пожаров локализовано.

Шумков ранее назвал ситуацию с пожарами критической, он ввел режим ЧС на всей территории области. Следственный комитет сообщил о трех погибших и шестерых пострадавших. Ведомство возбудило уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). По данным ТАСС, к утру 8 мая число погибших выросло до шести.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курганская область МЧС Александр Куренков Вадим Шумков Владимир Путин пожары
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