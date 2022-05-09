Шойгу, Колокольцев и космонавты поздравили россиян с Днем Победы

В обращениях они подчеркнули, что День Победы «олицетворяет незыблемый подвиг народа» над фашизмом, который сегодня «снова поднимает голову»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов, а также экипаж Международной космической станции поздравили россиян с Днем Победы.

«Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма. Мы всегда будем помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу», — сказал Шойгу в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

«Сегодня злейший враг человечества — нацизм — снова поднимает голову. Становится идейным оружием недругов, объединенных нескрываемым стремлением разрушить Россию, осквернить и уничтожить наши ценности», — указал Колокольцев в обращении, размещенном в Telegram-канале «МВД медиа». По словам министра, теперь «национальные интересы своей Отчизны, ее суверенитет, право на будущее» отстаивают «внуки и правнуки» тех солдат, которые освободили Европу от фашизма.

Золотов отметил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии, «вдохновленные примером героев фронтовых лет», противостоят «современным угрозам обществу и государству», в том числе и участвуя в спецоперации на Украине. «Героически освобождают территорию Украины от националистов. Проявляют мужество, стойкость и самоотверженность перед лицом любых испытаний», — подчеркнул глава Росгвардии.

Бастрыкин в своем поздравлении упомянул, что его ведомство реагирует на все инциденты, связанные с осквернением за рубежом памятников советским солдатам. «Из разных уголков Европы мы получаем сегодня шокирующие данные об актах вандализма, уничтожении либо повреждении мемориалов воинской славы, увековечивающих память погибших в борьбе с фашизмом. Однако эти вопиющие акты надругательства над исторической памятью о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом не остаются без внимания и принципиальной реакции Следственного комитета», — сказал он.

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков в своем поздравлении назвали День Победы «самым главным праздником» для каждой российской семьи, ведь победу завоевали «наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки». «В наших сердцах сохранится память об их беспримерном подвиге, давшем нашему народу и всей планете надежда на мирную жизнь. Благодаря Победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля», — сказал Корсаков.