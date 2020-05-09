В России за сутки умерли более 100 человек с COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в России умерли 104 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии общее число летальных исходов выросло до 1827.

Также за последние 24 часа в стране выявили 10 817 новых случаев заболевания, общее число зараженных превысило 198 тыс.

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