Пандемия коронавируса , 09 мая, 10:52
0
В России за сутки умерли более 100 человек с COVID-19
За последние сутки в России умерли 104 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии общее число летальных исходов выросло до 1827.
Также за последние 24 часа в стране выявили 10 817 новых случаев заболевания, общее число зараженных превысило 198 тыс.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.