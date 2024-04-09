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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Президент Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков

Президент Таджикистана Рахмон призвал молодежь не пятнать честь таджиков
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Рахмон предложил вооружать молодежь знаниями, чтобы те не были от кого-либо зависимы и не попали в заблуждение. Ранее о важности воспитания он говорил после атаки на «Крокус», подозреваемыми по которому проходят несколько таджиков
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Таджикистан должен в первую очередь заботиться о воспитании и обеспечении детей образованием, чтобы те занимались созидательной деятельностью, заявил президент республики Эмомали Рахмон в поздравительном послании к празднику Фитр. Текст опубликован на его сайте.

«Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа», — призвал Рахмон.

Недостойно позорить таджикскую нацию, продолжил он, чья культура древняя и богатая. Президент призвал «наставлять наших детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества», чтобы затем они не попали в зависимость от кого-либо и не попали «в заблуждение».

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В конце марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», подожгли здание и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Ответственность за атаку взяло запрещенное и признанное террористическим «Исламское государство» (ИГ). В СК и ФСБ заявляли о связи террористов с украинскими спецслужбами. В Киеве говорили о непричастности к теракту.

В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал после теракта Рахмон. Он призвал беречь молодежь от«таких деструктивных и ужасающих групп и движений».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Таджикистан Эмомали Рахмон «Крокус Сити Холл»
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