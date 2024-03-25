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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Рахмон назвал теракт в «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным

Президент Таджикистана Рахмон назвал теракт в «Крокусе» постыдным и ужасным
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: kremlin.ru)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске «постыдным и ужасным событием», сообщает агентство «Ховар».

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал президент во время выступления на церемонии проведения наврузовского карнавала «Караван радости» в Душанбе.

Рахмон подчеркнул, что подростков и молодых людей следует беречь от влияния «таких деструктивных и ужасающих групп и движений». Нельзя допустить, чтобы дети «опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей», заявил глава государства.

Накануне, 24 марта, Рахмон позвонил президенту России Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокус Сити Холле». Президент заявил, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии».

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Политика

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России).

По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых.

Четверых задержанных исполнителей теракта Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая. Перед судом предстали Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Глава совета Госдумы по информполитике, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщал, что в салоне Renault, на которой передвигались подозреваемые в участии в теракте, нашли паспорта Таджикистана. 

25 марта Басманный суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых. Аминчон и Диловар проходят обвиняемыми по делу, Исроил — подозреваемым. Обвиняемые родились в Душанбе, однако являются гражданами России.

Теги
Эмомали Рахмон теракт Крокус Сити Холл Таджикистан
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