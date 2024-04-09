В Москве камеры начали штрафовать за стоянку на «направляющем островке»

«Направляющий островок» — обозначенная особой разметкой треугольная зона, размещенная на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Штраф за стоянку на таком островке свыше пяти минут составит 2,5 тыс. руб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и ГИБДД теперь фиксируют новый состав правонарушения — стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенным разметкой на проезжей части. Штраф за стоянку на нем — 2,5 тыс. руб., первые штрафы уже получили жители столицы, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ЦОДД.

Понятие «направляющий островок» введено в ПДД с 1 марта 2023 года. Чаще всего такие островки представляют собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки, малые архитектурные формы и т.д.

Стоянка на таких островках свыше пяти минут будет наказываться штрафом: если лимит превышен, формируется постановление по ч. 5 ст. 12.19 КоАП (штраф 2,5 тыс. руб.), которое передается в ГИБДД. Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины ограничивают обзор другим водителям, заявили в ЦОДД.

Как отмечает «Коммерсантъ», пока работает только один автоматический комплекс на набережной Академика Туполева (Лефортово). «Комплекс, запущенный в работу в Лефортово, не является экспериментальным, его применение согласовано Госавтоинспекцией, — уточнили в центре.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский инициативу властей поддержал, однако указал, что нужно учитывать все обстоятельства нарушения: «Ведь островки могут выручать в случае поломки транспортного средства или какой-то нештатной ситуации. Важно, чтобы в таких случаях штрафы не приходили».

Начальник ГИБДД Москвы Александр Быков ранее говорил о целесообразности применения в столице искусственного интеллекта для выявления и оформления некоторых нарушений правил дорожного движения. По его словам, нейросети и искусственный интеллект уже сейчас встраивают в предварительную обработку данных.

Быков подчеркнул, что для этого необходимо решить вопрос единой сертификации для камер фиксации нарушений и для программного обеспечения. С учетом количества транспорта в Москве обработать весь объем поступающей информации можно только с использованием технических средств и нейросетей, считает он.

Глава МВД России Владимир Колокольцев еще в 2022 году поручил ГИБДД прекратить использование ручных приборов для фиксации нарушений на дорогах. В министерстве пояснили, что в стране на треть сократилась аварийность из-за превышения скорости, в том числе благодаря системе фотовидеофиксации.