Bloomberg рассказал, как саудиты переманивают людей из Дубая в Эр-Рияд

Власти Саудовской Аравии желают сделать Эр-Рияд «великой политической и экономической столицей Ближнего Востока», что создает конкуренцию с Дубаем. Компании начинают релоцировать сотрудников, но не все соглашаются на переезд

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман хочет превратить столицу страны Эр-Рияд в крупнейший город мира, удвоив его население уже к 2030 году до 15 млн человек, пишет Bloomberg.

С этой целью в стране были введены правила, запрещающие госструктурам вести бизнес с международными компаниями, если они не имеют региональных штаб-квартир в Саудовской Аравии. Требования начнут действовать с 2024 года, поэтому уже сейчас зарубежные фирмы начали направлять своих сотрудников в страну.

Bloomberg пообщался с Уиллом Брауном, работающим в глобальной консалтинговой компании по рискам Control Risks и в течение семи лет регулярно летавшим в Эр-Рияд по работе. Он рассказал, что скоро переедет в семьей в саудовскую столицу, поскольку его фирма откроет здесь штаб-квартиру. Браун заметил, что достаточно много иностранцев с женами и детьми предпринимают те же действия.

В январе министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассказал AsharqNews, что к концу 2022-го почти 80 компаний подали заявки на получение лицензий на перенос своих штаб-квартир в Эр-Рияд. По словам чиновника, скоро что город станет «великой политической и экономической столицей Ближнего Востока».

Bloomberg отмечает, что таким образом Эр-Рияд пытается конкурировать с Дубаем (ОАЭ) — более «свободным и космополитичным», но и более дорогим. Не в пользу Эр-Рияда говорят потенциальный дефицит жилья и повышение стоимости его аренды, а также до сих пор не открытое (хотя это обещали сделать в 2019 году) метро. Кроме того, во многих сферах в Саудовской Аравии действуют более строгие нормы, чем в ОАЭ, например, запрет на алкоголь.

Одним из способов, которым компании пытаются привлечь сотрудников в Эр-Рияд, является обещание увеличить им зарплаты в связи с переездом. Однако и этот стимул может быть недостаточно выгодным для работников. Как отметил сотрудник рекрутинговой фирмы Майкла Пейджа в Саудовской Аравии Крис Ри, раньше релоканты могли рассчитывать на повышение на 50%, теперь — не более 25%.

В медиакомпании MBC Group рассказали, что сотрудникам, которые переедут из Дубая в Эр-Рияд, обещают повышение зарплаты минимум на 35-40% и гарантии, что они сохранят свои рабочие места в течение пяти лет, но многие, несмотря на это, все равно боятся переезда.

В начале апреля Bloomberg сообщил о росте аренды жилья в Дубае. В среднем стоимость аренды за последний год выросла на 27%, что вынудило прежних арендаторов переезжать в менее престижное жилье либо перемещаться на окраину города и в другие части ОАЭ. Агентство отмечал, что Дубай для проживания все чаще выбирают миллиардеры, и город становится у них популярнее, чем Лондон или Нью-Йорк. Об этом говорят и данные по рынку элитной недвижимости Дубая: за прошлый год вырос на 44%.



