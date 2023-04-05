Bloomberg сообщил о словах миллиардера риелтору: «С Лондоном покончено»

Риелтор в статье для Bloomberg написал, что один из его клиентов решил продать квартиру в центре Лондона и переехал в Дубай. Продажу жилья в британской столице он объясни фразой «с Лондоном покончено»

Фото: Karim Sahib / Reuters

Обеспеченные люди чаще предпочитают покупать недвижимость в Дубае, а не в Лондоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу одного из агентств недвижимости британской столицы.

Риелтор в статье приводит детали своего разговора с одним из клиентов, неназванным миллиардером. Он продает свой пентхаус в Белгравии (район в историческом центре Лондона).

«С Лондоном покончено», — заявил риелтору миллиардер.

Свой пентхаус владелец оценивает в £28 млн (около 2,8 млрд руб.), но, по мнению риелтора, сумма завышена, на деле она должна быть около £20 млн (около 2 млрд руб.). Миллиардер на это говорит, что деньги для него несущественны.

Риелтор со ссылкой на отчет консалтинговой компании в сфере недвижимости Knight Frank отмечает, что лондонский рынок элитной недвижимости за последний год вырос только на 1,5%, нью-йоркский — на 2,7%, а дубайский — на 44%. Агент по недвижимости указывает, что выбор его клиента также пал на Дубай — в том числе потому, что миллиардер не хочет платить налоги.

По британским законам, гражданин может не платить налоги на свои доходы за границей в случае, если имеет постоянное место жительства за рубежом. Для этого необходимо получить статус non-domicied (отсутствие постоянного места жительства). Его можно лишиться, если быть налоговым резидентом страны 15 из последних 20 лет. У клиента риелтора, как он указывает, такой статус был, но он истек.

Среди других привлекательных городов и стран для обеспеченных клиентов в статье также перечислены Турция, Сингапур, Гонконг, Монако, Швейцария и Италия. Тем не менее, агент по недвижимости добавил, что Лондон все еще лидирует по количеству продаж недвижимости дороже $25 млн.

В Москве в прошлом году было зафиксировано падение спроса на элитную недвижимость. Агентство «Метриум Премиум» подсчитало, что касательно квартир, где цена за 1 кв. м выше 900 тыс. руб., произошло снижение на 55% по сравнению с 2021 годом. Агентство Wellside отмечало, что продажи квартир, где «квадрат» стоит более 1 млн, тоже снизились более чем двукратно. По информации NF Group и Intermark Real Estate, спрос на элитную недвижимость в Москве в прошлом году оказался минимальным за последние пять лет.