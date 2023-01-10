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Bloomberg узнал, как россияне помогли Дубаю поставить рекорд по продажам

Bloomberg узнал, как россияне помогли Дубаю поставить рекорд по продажам недвижимости
Россияне стали активно вкладываться в люксовую недвижимость в эмирате после начала конфликта на Украине
Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images for Atlantis Dubai
Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images for Atlantis Dubai

В прошлом году в эмирате Дубай было совершено более 90 тыс. сделок по покупке недвижимости, что позволило превзойти рекордный показатель 2009 года, когда были проданы 81,8 тыс. объектов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании CBRE Group. На 11% выросло и число объектов недвижимости, сданных в аренду. Как отмечает Bloomberg, активными игроками на этом рынке в прошлом году были россияне.

Агентство отмечает, что граждане России стали активно вкладываться в недвижимость в Дубае после начала конфликта на Украине. Глава аналитического подразделения CBRE Group Таймур Хан сообщил, что в основном россияне делали акцент на покупках люкс-сегмента.

CBRE не сообщила, какова именно доля россиян среди тех, кто решил вложиться в дубайскую недвижимость.

Также эксперты отмечают активность израильских инвесторов, руководителей хедж-фондов, а также людей, разбогатевших на рынке криптовалют. Их приход в Дубай объясняется в том числе либерализацией местного законодательства на фоне стремления властей эмирата сделать из него главный бизнес-центр региона. В CBRE также обратили внимание на наплыв инвесторов из Китая, которых заинтересовала недвижимость в средней ценовой категории.

Bloomberg отмечает, что на фоне рекордных показателей продаж цены на недвижимость в Дубае выросли. Средняя стоимость годовой аренды виллы поднялась на 25%, до $76 тыс., средняя стоимость аренды апартаментов выросла на 27%, до $25,8 тыс.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Дубай Недвижимость
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