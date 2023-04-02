Bloomberg сообщил о превращении Дубая в «песочницу для сверхбогатых»

Как рассказали эксперты, у Дубая «меняется характер» и он становится все более ориентирован на самых богатых иностранцев. Наплыв азиатских банкиров и россиян стал одной из причин роста цен на жилье

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Стоимость аренды жилья в Дубае в последнее время значительно выросла, из-за чего прежние арендаторы вынуждены переезжать в менее престижное жилье либо перемещаться на окраину города и в другие части ОАЭ, пишет Bloomberg.

В среднем стоимость аренды виллы за последний год подскочила на 26% и достигла $80,4 тыс., аренда квартиры подорожала в среднем на 28% и составила почти $27,7 тыс., следует из данных консалтинговой компании CBRE Group. Основатель компании по подбору менеджеров высшего звена Метин Митчелл рассказал агентству, что «характер Дубая меняется».

«Он снова становится сверхдинамичной экономикой, но он также становится больше похожим на Монако, обслуживающее потребности богатых и состоятельных людей», — сказал Митчелл.

Всего в Дубае живут около 3 млн человек, и порядка 90% из них — иностранцы. Город прежде привлекал отсутствием налогов, а сейчас из-за притока азиатских банкиров, криптомиллионеров и «некоторых богатых россиян, стремящихся защитить активы», Дубай становится больше похожим на «песочницу для сверхбогатых».

Прошлым летом в Дубае потребительская инфляция достигла 7,1% год к году, затем цены снизились. Несмотря на то что в Нью-Йорке или Лондоне инфляция была выше, показатели оказались наиболее высокими для Дубая, в феврале она составила 5%. При этом для расчета уровня инфляции используют только сделки с новым жильем, большинство продленных контрактов не учитывают, а потому реальный уровень инфляции может быть существенно выше.

Власти Дубая настаивают, что цены в городе выросли не так сильно, как в других странах, поскольку снижение покупательной способности из-за инфляции — общемировой тренд. Они подчеркнули, что в Дубае есть рабочие места и такие возможности, которых не хватает в других развивающихся экономиках и развитых городах западных государств.

Но, отмечает Bloomberg, Дубай никогда не стремился быть «менее плохим, чем остальные». В 2013 году аналитики компании Mercer поставили Дубай на 90-ю строчку в рейтинге самых дорогих мест для эмигрантов, но в 2022 году он занял 31-е, лишь на одно место опередив Майами.